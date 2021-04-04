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طقس شمال سيناء .. شتوي دافئ وسطوع للشمس على مختلف مدن المحافظة

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، طقس شتوي دافئ خلال فترات النهار وبارد خلال فترات الليل، بجانب سطوع الشمس على مختلف مدن المحافظة خلال فترات النهار.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة استمرار متابعة الظروف الجوية ورفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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