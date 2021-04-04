شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بمعبر رفح البري بشمال سيناء بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين، لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت، للعطلة الأسبوعية.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والحافلة السادسة من الكشف السابق رقم «2021/10»، على أن يكون التواجد صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، من أجل تسهيل سفرهم.

وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 2973 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1353 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 1620 مسافرًا.