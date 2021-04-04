شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 178 محضرا تموينيا بشمال سيناء خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قسم مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، من ضبط وتحرير 178 محضرا تموينيا متنوعا، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء

وأكد علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم ضبط وتحرير 178 محضرا تموينيا خلال شهر مارس الماضي، من بينها 117 محضرا لعدم حمل شهادة صحية و42 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 محضر عدم صلاحية، ومحضر للذبح خارج السلخانة، ومحضر آخر لبيع سلعة بأزيد من السعر المعلن، و3 محاضر لنقص وزن رغيف الخبز، و3 محاضر أخرى للمطاحن.

وأشار مدير عام التموين، إلى سحب 12 عينة من المطاحن وإرسالها إلى المعامل لبيان مدي صلاحية الدقيق من عدمه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.