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وقت المغرب الساعة 6.21م .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 4-4-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وقت المغرب الساعة 6.21م .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 4-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاحد 4-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاحد:

موعد صلاة الفجر 4.16 ص

موعد الشروق 5.45 ص

موعد صلاة الظهر 12.03 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.21 م

موعد صلاة العشاء 7.41 م

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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