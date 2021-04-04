شكرا لقرائتكم خبر عن وقت المغرب الساعة 6.21م .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 4-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاحد 4-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاحد: موعد صلاة الفجر 4.16 ص موعد الشروق 5.45 ص موعد صلاة الظهر 12.03 م موعد صلاة العصر 3.36 م موعد صلاة المغرب 6.21 م موعد صلاة العشاء 7.41 م طالع المزيدعن الاسكندرية : «التعليم العالي»: «الإسكندرية الجديدة» ضمن خطة الدولة لزيادة عدد الجامعات ضبط 3.5 طن ملح مجهول المصدر بمصنع «تجهيز إمعاء حيوانات» في الإسكندرية (صور) الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954