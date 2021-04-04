شكرا لقرائتكم خبر عن وقت المغرب الساعة 6.21م .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 4-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاحد 4-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاحد:
موعد صلاة الفجر 4.16 ص
موعد الشروق 5.45 ص
موعد صلاة الظهر 12.03 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.21 م
موعد صلاة العشاء 7.41 م
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