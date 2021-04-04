شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إنشاء 5 خزانات أودية لحصاد الأمطار لتوفير مياه الشرب لمواطنى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لقطاع شئون مياه النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى إنشاء 5 خزانات أودية لحصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين والثروة الحيوانية بأوغندا، وذلك فى إطار مشروعات التعاون الفنى مع وزارة المياه والبيئة الأوغندية والتى يشرف عليها قطاع شئون مياه النيل.

أوضح التقرير، أن الخزانات هى لياتوندى، راكاى، سوروتى، أويام، أباك، وتتضمن الأعمال بكل خزان إنشاء خزان أرضى سعة عشرة ألاف متر مكعب، وحوض للترسيب للتخلص من المواد العالقة، وغرفة طلمبات الضخ و طلمبة تعمل بالطاقة الشمسية لضخ المياه من الخزان الأرضي للخزانات العلوية ، بالإضافة إلى 2 خزان علوى PVC سعة كل منهما عشرة أمتار مكعبة، وشبكة من المواسير مختلفة الأقطار ، ووحدات توزيع المياه ، وثلاث أحواض لشرب الماشية ، ويحيط بالخزان سور بارتفاع 1.5 متر من الأسلاك الشائكة مزود ببوابة رئيسية لتنظيم دخول المعدات والأفراد.

جدير بالذكر، أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض

كما أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.