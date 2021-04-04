شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصل الدراسى الثانى بـ"تجارة القاهرة" اليوم بنظام التعليم الهجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام الدراسة اليوم الأحد للفصل الدراسى الثانى لطلاب الكلية الذين يتجاوز عددعم الـ57 ألف طالب، مؤكدا الانتهاء من إعلان جداول المحاضرات للطلاب على موقع الكلية.

وأشار الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365، إلى أن الكلية انتهت من ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول أمس السبت، مؤكدا أنه لم يتم اكتشاف أى حالات كورونا منذ انطلاق الامتحانات وحتى آخر الأيام، وأنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال الامتحانات للحفاظ على صحة الطلاب، لافتا إلى أن بعض الطلاب قدموا اعتذارات عن أداء الامتحانات وتم قبول الاعتذارات.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية ستطبق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى، والذى يعتمد على تقديم أستاذ المادة محاضرة حضورية للطلاب ومحاضرة أون لاين، وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة.

وذكر الدكتور جمال شحاتة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال أيام قليلة، خاصة وأن الامتحانات كانت بنظام البابل شيت، ويتم تصحيحها إلكترونيا وتم الانتهاء من تصحيح أغلب المواد، وجار أعمال الرصد والتجميع تمهيدا لإعلانها.