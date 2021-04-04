شكرا لقرائتكم خبر عن جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 25) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة مدرستنا التى تتبع وزارة التربية والتعليم البرامج التعليمية لعدد من سنوات المرحلة الابتدائية، وهي الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، كما تقوم بتقديم البرامج التعليمية لجميع صفوف المرحلة الإعدادية، ونعرض فيما يلي جدول قناة مدرستنا عن الأسبوع الخامس والعشرين لطلاب المرحلة الإبتدائية والذي يستمر حتى يوم 10 إبريل 2021 وتعيد القناة تقديم برامج المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 9 إبريل 2021، ولطلاب المرحلة الإعدادية يوم السبت 10 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 25)

مواعيد برامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية علي قناة مدرستنا

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 4 إبريل 2021 وحتى الخميس 8 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 9 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 25)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي من يوم الأحد 4 إبريل 2021 وحتى الخميس 8 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 9 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 25)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي من يوم الأحد 4 إبريل 2021 وحتى الخميس 8 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 9 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 25)

وبدأت قناة مدرستنا تقديم البرامج التعليمية اعتبارًا من 18 أكتوبر 2021، بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إطلاق القناة لتقديم البرامج التعليمية للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي.

وتبث قناة مدرستنا برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 12303 -- الاستقطاب أفقي -- معدل الترميز 27500 -- معامل تصحيح الخطأ 5/6.