شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة عمل دولية لمناقشة استراتيجيات مكافحة دودة الحشد الخريفية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة، اليوم الأحد، ورشة عمل دولية افتراضية تحت عنوان "استراتيجيات مكافحة دودة الحشد الخريفية" على مدار يومين، بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والصين والهند وكينيا وزامبيا.

تأتى الورشة فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وذلك لتبادل الخبرات الدولية، للوقوف علي أحدث ما توصل إليه العلماء في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية والتعرف على الحلول المختلفة من منظور البحث العلمي وما يتناسب مع البيئة المصرية لمجابهة خطر تلك الآفة في المستقبل المنظور والتى تعتبر من أكثر الآفات ضررا على النباتات بسبب قدراتها الكبيرة على الهجرة وقدرتها التكاثرية العالية الانتشار على مدى عوائلي واسع، مما يمثل خطرا على المحاصيل الغذائية الأساسية مثل الذرة والأرز والقمح والقطن ومحاصيل الخضر وغيرها.

صرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، بأنه كان لابد من طرح تلك المشكلة للنقاش علي أرفع المستويات العلمية العالمية بمشاركة الدول الأجنبية التي خاضت تلك المشاكل للسيطرة علي تلك الآفة والتعرف على الإستراتيجيات العلمية التطبيقية الممكنة لمكافحتها، وأيضا لإثراء فكر الباحثين بإطلاعهم علي الأطروحات العلمية الجديدة، خاصة وأن المعهد أخذ علي عاتقه هذه الأزمة وقبل بدايتها حيث دق جرس الإنذار قبل دخول هذه الآفة الخطيرة إلى البلاد بأكثر من عام ونصف وتم وضع خطط المواجهة لها.

ودعا المعهد كافة العلماء والباحثين من مختلف الجامعات من كليات الزراعة و العلوم و المعاهد والمراكز البحثية لإثراء الورشة و فتح باب النقاش في تلك الجلسات العلمية الدولية الموسعة، لتحقيق أقصي إستفادة علمية للحضور و الخروج بحلول عملية تطبيقية ناتجة من خبرات العلماء بالداخل و الخارج.