شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الانتهاء من محطة محولات الضبعة أغسطس المقبل بتكلفة 303 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء محطة محولات الضبعة جهد 220/66/22ك.ف، فى أغسطس المقبل، موكدا أنه تم البدء فى إنشائها يوليو الماضى.

أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالى، وذلك بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة، لافتا إلى أن هذه المحطة تتبع منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا ويتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية 303 ملايين جنيه.

وقال المصدر، إن هذه المحطة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين.