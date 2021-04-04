شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يستجوب وزير الإعلام.. ويؤجل «تقصى حقائق» قطارى سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص مجلس النواب فى جلسته الأولى من الأسبوع المنصرم، عقب حادث قطارى سوهاج، على الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء، وتقدم رئيس المجلس باسمه وباسم جميع الأعضاء بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، منوهاً بأن مجلس النواب سيتابع عن كثب الحادث من خلال لجنة النقل والمواصلات وما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة، حرصاً على عدم وجود أى تعارض بين لجان التحقيق، لمساءلة ومحاسبة المتسببين فى الحادث.

وقرر مجلس النواب إرجاء تشكيل لجنة تقصى حقائق حول حادث قطار سوهاج حتى انتهاء التحقيقات بعد تقديم طلب من 20 نائبا لتشكيل اللجنة، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إنه من المستقر عليه فى السوابق البرلمانية أنه لا يجوز مناقشة أى موضوع داخل المجلس أو لجانه النوعية يكون مطروحا للتحقيقات فى النيابة العامة أو الجهات القضائية إلا بعد انتهاء التحقيقات إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات.

فوض مجلس النواب فى جلسته العامة، الاثنين الماضى، لتحديد موعد لمناقشة أول استجواب فى الفصل التشريعى الحالى والموجه لوزير الدولة للإعلام الدكتور أسامة هيكل، لمحاسبته عما اعتبره الاستجواب، تقصيراً وفشلاً فى أداء مهام منصبه، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.

واستعرض رئيس المجلس طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير والذى يتهم فيه «هيكل» بالتقصير والفشل فى أداء مهام منصبه كوزير الدولة للإعلام وارتكابه مخالفات مالية وإدارية فى رئاسته للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون والدستور، وأضاف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن اعتذار «هيكل» للمرة الثانية عن عدم حضور جلسة المجلس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيانه الذى ألقاه أمام المجلس بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، يعد مماطلة ومضيعة للوقت ومساس بهيبة وكرامة مجلس النواب، إذ أوضح رئيس المجلس أنه تم منح السيد الوزير مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط كما طلب السيد الوزير فى اعتذاره الأول عن حضور مناقشة التقرير.

ومن جانبه أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ستلتزم بالموعد الذى سيحدده مكتب المجلس الموقر لمناقشة الاستجواب، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وزير الدولة للإعلام، وأبدى استعداده للحضور فى الموعد الذى يحدده المجلس. ونوه السيد رئيس المجلس إلى أنه سيتم تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب، وسيتم إخطار الحكومة بموعدها.

وفى سياق آخر، أشاد مجلس النواب بما اعتبره إدارة احترافية للدولة المصرية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة فى المجرى المائى لقناة السويس، ويؤكد أن تشغيل القناة أبلغ رد على المشككين فى قدرة مصر على إدارتها.

والمجلس يوافق على مجموع مواد مشروعى قانونى «تغليظ عقوبة الختان، وتعديل قانون القطن» ويحيلهما إلى مجلس الدولة، ويوافق على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية والرى ويرجئ الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى.. ورئيس المجلس يؤكد أن هذا القانون يُعد انتصاراً للفلاح المصرى لتخفيف الأعباء المالية عنه. وانطلاقاً من حرص المجلس على حث الوزارات المعنية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، أحال المجلس «23» تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.. والنائبة هبة العوضى تؤدى اليمين الدستورية خلفاً للنائب الراحل كمال عامر، والمجلس ينعى النائبة المعينة فرحة الشناوى، والحكومة توافق على تطعيم النواب بلقاح كورونا على نفقة النواب.. والمستشار الدكتور حنفى جبالى ينعى وفاة الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق صاحب الإسهامات المُقدرة فى بناء الاقتصاد الوطنى ورعاية محدودى الدخل.