شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تطالب بالقضاء على «منتحلى الصفة» و«الكيانات الوهمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المنعقدة الجمعة الماضى، مطالبة أعضاء بضرورة إلزام مجلس النقابة بعودة كراسى ومقاعد النقابة، حفاظا على كرامة الصحفيين، مؤكدين أنه لا يمكن أن يطلب الصحفيين من المجتمع احترامهم، فيما يلاقون صعوبة فى التواجد بمقر نقابتهم للحصول على الخدمات، حيث لا يوجد مكان لاستراحتهم أثناء الانتظار لتلقى الخدمات.

وأوضح خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على جمعية الانتخابات، ووكيل النقابة، أن هذا المطلب سيتم تنفيذه، مؤكدا أن المجلس اضطر لترميم الواجهة حتى لا يتم حبس النقيب، بعد وصول إنذارات على يد محضر. وأضاف «ميرى» أن المجلس اتفق فى جلسة سابقة على عودة الكراسى بعد ورود العديد من الشكاوى إليه من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، فيما طالب بعض الأعضاء بالقضاء على ظاهرة منتحلى الصفة الذين يسيئون للصحفيين، بسبب سلوكهم، والقضاء على ظاهرة الكيانات الوهمية الذين يشاركون الصحفيين فى الحصول على بعض الخدمات، مؤكدين أن لذلك أثر سيئ على سمعة ومظهر الأعضاء المجتمعى.

وصدقت الجمعية العمومية العادية للنقابة على محضر الجمعية العمومية لعام 2019، وأوصت مجلس النقابة بإرسال نشاط لجان النقابة لأعضاء النقابة.

وأوضح خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنقابة، أن المجلس أرسل الميزانية الخاصة بعامى 2019، 2020، و2021 حتى شهر مارس، وسط اعتراض بعض أعضاء الجمعية العمومية، الذين أكدوا أن الميزانية لم تصلهم، ليؤكد هشام يونس، عضو مجلس النقابة، أن هناك بنودا بالميزانية تحتاج إلى ردها للمجلس، موضحا أن هناك 4.5 مليون جنيه، تم إنفاقها تحت بند مستشفى مدينة نصر، وهى على سبيل الأمانة لدى شركة المقاولات المنفذة للمشروع، وموجودة منذ 2010 حتى الآن على سبيل الأمانة. وأضاف «يونس»: «هذا بالإضافة إلى أن هناك مبلغ 11.5 مليون جنيه، خاصة بأرض مدينة نصر، دون تمكن النقابة من استكمال البناء، فالنقابة فى بعض المجالس السابقة كانت تدخل مشروعات دون دراسة إمكانية إتمامها، وأوصى الأعضاء برفض الجمعية العمومية للميزانيات، وردها للمجلس».

وتابع: «أرجو استغلال اجتماع الجمعية العمومية لتعديل أوضاع المهنة، فهناك موظفون يحصلون على بدلات سفر ومكافآت أكبر من بدلات رئيس مجلس إدارة الأهرام، وهناك أعضاء بمجلس النقابة لم يتسلموا الميزانية إلا وقت مناقشتها بالمجلس».

من جانبه، قال «ميرى» إن النقابة حصلت على دعم حكومى بقيمة 125 مليون جنيه، كأكبر دعم نقابى على مدار التاريخ، ليقاطع مجموعة من الأعضاء، الجمعية، رافعين لافتات عليها صور أعضاء النقابة المحبوسين، مرددين هتافات «الحرية للصحفيين»، و«عايزين نقابة حرة»، و«الحرية للزملاء المحبوسين»، و«حبس الصحفى باطل». وتابع «ميرى» أن الأموال التى صرفت تم صرفها كإعانات وقروض للزملاء، مطالبا من يجد أن هناك فسادا عليه التوجه للنيابة العامة، ووقف الحضور دقيقة حدادا على روح محمد منير المتوفى بـ«كورونا» عقب خروجه من السجن، وشهداء كورونا من أعضاء النقابة.