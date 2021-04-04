شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تعلن موافقة وزير النقل على إنشاء محطة قطار بقرية الهنادي في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن مركز إسنا بالأقصر، موافقة وزير النقل على إنشاء محطة ركاب بقرية الهنادي شرق مدينة إسنا ورصيف سكة الحديد قبلي مزلقان قرية الهنادي بمسافة 200 متر للرصيف وبعرض 6 أمتار بخط القاهرة- السد العالي.

وأوضحت السلايمي أنه تم عمل محضر انضمامي بين هيئة السكة الحديد ومجلس مدينة إسنا، بحضور المهندس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وصباح منصور نائب رئيس المركز، وعلي عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية لقرية الدير، والنائب زينب السلايمي عضو مجلس النواب، وجابر عويضة عمدة القرية، وسوف يتم البدء الفورى فى التنفيذ بعد إنتهاء الأجرءات لخدمة أهالى المنطقة .

وقالت السلايمي إن إنشاء محطة قطار بقرية الهنادي، سيحقق نقلة نوعية لمواطني القرية، خاصة أن الطريق بالوضع الحالي يمثل معوقات كبيرة أمام المواطنين، ما يترتب عليه تعطيل الموظفين والطلاب عن الوصول لمقرات العمل والجامعات.

ووجهت السلايمي الشكر إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، على سرعة الاستجابة للطلب لخدمة مواطني قرية الهنادي والقرى المجاورة لها ، مؤكده أنها ستتابع تنفيذ الطلب مع الجهات المعنية لحين الانتهاء من إنشاء المحطة.