شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحوال الطقس الأحد 4 أبريل بمطروح .. ارتفاع الحرارة وبارد ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن طقس الغد الأحد 4-4-2021 في مطروح هو طقس صيفى ويعد بداية لارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الطقس يميل إلى الحرارة نهارا مع فرصة لنشاط للرياح والأتربة والطقس عموما معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح شمالية شرقية، ومعدلاتها ما بين 12 إلى 17 كيلومتر في الساعة.

وأكدت الهيئة أن طقس الغد سيشهد ارتفاعا في معدلات الحرارة على مطروح تتراوح فيها ما بين 16 درجة إلى 29 درجة.

وينصح خبراء الأرصاد بعدم تخفيف الملابس نهارا لأن الأحوال ليلا ستكون بها قدر من البرودة بمعدلات أقل عن مثيلاتها من العام الماضى في نفس الوقت.