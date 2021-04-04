شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يهدي أطفال التوحد بمطروح رحلة ترفيهية مجانية إلى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهدى أطفال التوحد بمطروح رحلة ترفيهية إلى محافظة الإسكندرية، يوم 8 أبريل الحالي ليوم واحد، وذلك لـ30 طفلا و30 ولي أمر لهم هدية من الوزارة، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى لأطفال التوحد.

يذكر أن محافظة مطروح احتفلت اليوم باليوم العالمى للتوحد بمكتبة مطروح العامة، في حضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة مطروح أنشأت مركزا لعلاج أطفال التوحد بعد أن كان أولياء أمور الاطفال المصابين بالتوحد يعانون في السفر بأطفالهم للعلاج من هذا المرض أو متابعة حالات التوحد مع أطباء بالقاهرة والإسكندرية.