شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يحتفل باليوم العالمي للتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة مطروح احتفالية باليوم العالمى للتوحد، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وممثلي مجلس الطفولة والأمومة ومديري المديريات والإدارات المعنية، ومدير مركز التوحد وعدد من أطفال التوحد وأسرهم، وذك بمكتبة مصر العامة بمطروح.

وتم عرض فيلم عن مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد بمطروح «انت مش لوحدك»، وكلمة افتتاحية للدكتور محمد عادل، مدير المركز، عن جهود التعامل ومعالجة الأطفال، وكذلك تم عرض فيلم تعريفي عن تطور مراحل المركز والخدمات التي يقدمها، ثم كلمة للدكتور محمد عبدالسلام، أخصائي التوحد تلاها فقرة غنائية، ثم استعراضات رياضية لأطفال التوحد وفريق الجمباز.

وفى كلمته، أشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى أنه في 2 أبريل كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، والذي أطلقته الجمعية العامة للآمم المتحدة عام 2007 كخطوة إيجابية ومهمة لإدراك زيادة أعداد مرضى التوحد على مستوى العالم.

وأضاف أن محافظة مطروح أسرعت في توفير مزيد من الدعم والرعاية لتلك الفئة من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم، والإسراع في إنشاء مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد، بعد استغلال موقعه غير المستغل منذ سنوات لإنشاء المركز لخدمة أبنائنا أطفال التوحد، وتخفيف معاناتهم وذويهم لسنوات طويلا، وبما يواكب اهتمام الدولة ببناء الإنسان.

ولأول مرة في مطروح يوفر المركز للأطفال غرفه الحواس والتكامل الحسي لتنمية حواس الطفل، كذلك الاختبارات النفسية، والتدريب على الرعايه الذاتية واعتماد الطفل على نفسه وتنمية المهارات وتعديل السلوك، وكذلك غرفة العلاج الوظيفي والطبيعي المزوده بأحدث الأجهزة الرياضية، والآلات الحديثة وتنمية قدره الطفل على التحكم بالعضلات وتنمية الاستجابة الحسية وزيادة التركيز والانتباه، لمساعدة الطفل على التكيف الوظيفي والسلوكي من خلال المتخصصين، بالإضافة إلى الأماكن والقاعات الترفيهية، مع استقبال المركز لمزيد من طلاب المدارس من ذوى التوحد والاستفادة منه.