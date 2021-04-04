شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 191420 طفلا وطفلة ضد شلل الأطفال فى الاقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير الطب الوقائي بصحة الأقصر، نجاح الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم 191420 طفلا من الأطفال المصريين وغير المصريين بطعم «سابين» بنسبة 99.3% من المستهدف، وذلك منذ اانطلاق الحملة من 28 مارس حتى 31 مارس 2021 بمدينة الأقصر.
تمت الحملة تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والدكتور إلهام محمد وكيل المديرية.
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