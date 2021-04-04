شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 191420 طفلا وطفلة ضد شلل الأطفال فى الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير الطب الوقائي بصحة الأقصر، نجاح الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم 191420 طفلا من الأطفال المصريين وغير المصريين بطعم «سابين» بنسبة 99.3% من المستهدف، وذلك منذ اانطلاق الحملة من 28 مارس حتى 31 مارس 2021 بمدينة الأقصر.

تمت الحملة تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والدكتور إلهام محمد وكيل المديرية.