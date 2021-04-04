شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل احتفالية «الأعلى للإعلام» لتسليم تراخيص القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية للسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأجيل الاحتفالية التي كان مقررا إقامتها الأحد لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها، وفقا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨؛ إلى السبت المقبل.

كان المجلس قد وجه الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كل الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.