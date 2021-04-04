شكرا لقرائتكم خبر عن مد 1000 متر مواسير غاز طبيعي بنجع الجماملة في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بكل القطاعات.

وقال العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه تم البدء في مد مواسير الغاز الطبيعي بمدينة أرمنت الحيط، موضحا أنه تم مد المواسير لمسافة 1000 متر بناحية نجع الجماملة.

وأصدر عاشور توجيهاته لإدارة المرافق والإشغالات بالمركز بضرورة التأكد من رفع كل الإشغالات والتعديات بالمسار المحدد لمد شبكات الغاز الطبيعي وتقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال دون معوقات.