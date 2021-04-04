شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: «الراكب حقه يتبسط بمستوى الخدمة فى القطارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «الراكب حقه عليَّا يتبسط بالمستوى فى الخدمات، ويشعر بالراحة والسعادة، جميع العاملين بالورش عليهم واجبات ويجب العمل بكل جدية لخدمة الجمهور بشكل أفضل مستقبلًا»، بهذه الجملة بدأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل، زيارته إلى محطة قطارات محافظة المنيا، التى بدأها باستقلال القطار من محطة مصر فى رمسيس.

وشدد الوزير- خلال جولته داخل محطة سكك حديد المنيا، أمس، والتى رافقه فيها المحافظ، اللواء أسامة القاضى- على ضرورة التوعية والتثقيف للحفاظ على سلامة وأمان الركاب، لافتًا إلى أن هناك إشارات كهربائية وعربات جديدة ضمن أعمال تطوير السكك الحديد، وسيتم تطوير جميع الإشارات، خصوصًا طريق الصعيد، الذى يُعد من أطول الطرق، إذ يبلغ نحو 900 كيلومتر، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل، ووجّه بتجديد أى أرصفة متهالكة، وأكد أنه لا مكان لأى مُقصِّر فى العمل.

وأكد وزير النقل ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، سواء فى مبنى المحطة أو داخل القطارات، لمواجهة فيروس كورونا، كتعقيم المبنى بصفة مستمرة، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، واستمع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين بالمحطة، ووجّه جميع العاملين بضرورة الالتزام بقواعد العمل المنصوص عليها، والاهتمام بأعمال التطوير المستمرة للمبنى.

وخلال الجولة، تفقد الوزير والمحافظ ورش «الإضافية»، وشدد على الاهتمام بصيانة ونظافة المُعَدّات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل، كما تابع ورش تركيب الزجاج، وتفقد عددًا من العربات عقب تطويرها، وناقش بعض المقترحات والأسئلة خلال اللقاء، منها مشكلة الباعة الجائلين داخل القطارات، واستمع إلى بعض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع نقل البضائع، إذ سيجرى التعاقد على 2000 عربة قطار لنقل البضائع، بهدف تخفيف الضغط على الطرق.