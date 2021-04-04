شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، بتنفيذ تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتحصين الحيوانات بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي، الذي يصيب الأبقار وجدري الضأن الذي يصيب الأغنام والماعز.

وأعلن الدكتور محمد بشار، المدير العام لمديرية الطب البيطري بالأقصر، أن أعمال الحملة انطلقت بقرى ومراكز المحافظة.

وناشدت مديرية الطب البيطري بالأقصر ضرورة التزام المربين بالتحصين حفاظا على الثروة الحيوانية.