شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طول القامة المطلوب للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت معاهد معاونى الأمن عددًا من الشروط في الطلاب الراغبين الالتحاق بها، أبرزها ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور".

وأعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة، على أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية بغير طريق التجنس - وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن - وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها – وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره" - ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

واشترطت الداخلية في المتقدم أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى - وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

ونوهت الداخلية عن المزايا التي يحصل عليها المتقدمين، أبرزها تحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ومن المقرر أن تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهى "معهد معاونى الأمن بطره "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور"، وذلك إعتباراً من يوم السبت 3 أبريل لمدة شهر حتى 3 مايو، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً يومياً ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية.