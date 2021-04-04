شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط صحة محضر سرقة الكهرباء خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شروط وقواعد تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ثابتة وفقا لما أقره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مؤكدا أن قواعد تحرير محضر سرقة التيار لا تختلف فى شهر رمضان المبارك عن غيره.

وأضاف حمزة، أن الوزارة حريصة على تحرير محاضر سرقات التيار وفقا للقواعد التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن و الدولة، لافتا إلى أن المحاضر لابد أن تتم بما يصب فى مصلحة المواطن و الدولة بلا زيادة أو نقصان.

”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الشروط التى يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته و الحفاظ على حق المواطن و الدولة سواء الذى يتم بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، وهى كالاتي :

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد .