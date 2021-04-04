شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يواجه وزير الدولة للإعلام بـمخالفات شقق العجوزة وفندق موفنبيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه التقرير البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، وزير الدولة للإعلام بـ4 مخالفات جوهرية فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

يأتى ذلك فى إطار رفض اللجنة البرلمانية لبيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة والذى ألقاه خلال الجلسة العامة 19 يناير الماضى يوم جملة وتفصيلاً، بتأكيدها وجود أخطاء مالية وإدارية توصي فيها بالمساءلة.

وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا ما تضمنه التقرير البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام بشأن إدارة وزير الدولة للإعلام للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى:

1- نشاط الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامى فى غالبيته كان قاصرا على تأجير الاستديوهات دون انتاج إعلامى، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية.

2- قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلى 20.0000 جنيه وكذا راتبه إلى 100.000جنيه

3- إن شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات

4- شراء فندق موفينبيك بحوالى 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي هي المالك للفندق

وفى هذا السياق، ذكرت اللجنة إيداع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التى ارتكبت بالشركة منها: عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 265 المنعقد بتاريخ 6/8/2016.