شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: وقف تلقى طلبات العدادات الكودية للمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم وقف خدمة تلقى طلبات العدادات الكودية منذ الأربعاء الماضى، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، لافتا إلى أن المنصة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلا من نظام الممارسة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية لمن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وانتهت من تركيب عدد كبير من العدادات الكودية مسبوقة الدفع لدى المواطنين.

وتابع المصدر أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمو نظام الممارسة، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تلقت ما يزيد عن مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء من المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها الوزارة فى الأول من يوليو 2020، بواقع 2 مليون عداد سيتم تركيبهم.