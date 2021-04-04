شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان الترم الثانى لطلاب النقل مخصص له 50% من درجات كل مادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الترم الثانى لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى مخصص لها 50% من درجات كل مادة وتوزع على اختبارات الشهر، وأى طالب يتعذر عليه دخول أحد الاختبارات الثلاثة يعقد له امتحان تكميلى قبل نهاية الترم الثانى، وتجمع درجات الترم الثانى وتقسم على 3 اختبارات، ويحصل الطالب على متوسط الدرجات ثم تضاف إلى امتحانات الترم الأول وتعلن النتيجة النهائية للعام الدراسى بأكمله للطالب.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" إنه ليس من حق أى مدرسة حرمان الطالب من حقه فى خوض 3 اختبارات بالترم الثانى، كما أنه ليس من المنطق أن تصر بعض المدارس على دخول طالب امتحان مارس ولديه عذر مرضى أو مشكلة صحية، مشيرة إلى أن الامتحان التكميلى الذى يحصل عليه الطالب فى نهاية العام فى حالة تعذره دخول إحدى الاختبارات الثلاثة ليس منحة بل حق للطالب لا بد أن يحصل عليه.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021

