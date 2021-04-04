"الزراعة" تطرح لحوم وياميش رمضان.. ننشر قائمة بالأسعار وأماكن المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

قال المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بالزراعات المحمية بوازرة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة طرحت كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات عبر منافذها المختلفة "الثابتة والمتحركة "، موضحًا أن المنافذ تعمل يوميًّا من الثامنة صباحاً، حتى السابعة مساءً.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في قطاعاتها المختلفة، طرح المنتجات الغذائية عبر منافذها المختلفة؛ بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ونوه مدير عام التسويق بالزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، بأن الوزارة طرحت كرتونة رمضان بأسعار تبدأ من 100 جنيه حتى 250 جنيهًا، لافتًا إلى أن المنافذ تقدم أفضل أسعار وجودة من خلال تشديد المراقبة على المنتجات المتعاقد عليها أو منتجات المراكز البحثية ومزارعنا الخاصة.

وأشار مدير التسويق إلى أن منافذ الوزارة منتشرة في 19 محافظة، بالإضافة إلى 6 سيارات تجوب المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الأسعار أقل من الخارج بـ30%.

وطالب فتحي بعدم الازدحام على المنافذ، مؤكدًا أن كل المنتجات متاحة وبكميات مضاعفة، وأن المنافذ سوف تستمر في الضخ خلال شهر رمضان المبارك.

ويرصد "الخليج 365" أسعار وأماكن طرح تلك المنتجات، في ما يلي:

اللحوم:

اللحم البرزيلي بـ65جنيهًا، واللحم الموزة بـ80 جنيهًا، والكبدة الطازجة بـ105 جنيهات، والبرزيلي بـ60 جنيهًا، والسوداني بـ60 جنيهًا، بالإضافة إلى اللحم "الاستيك".

الدواجن:

كيلو الفراخ بـ35جنيهًا، والكبد والقوانص 30 جنيهًا، وكيلو البانيه 60 جنيهًا، والشيش طاووق بـ60 جنيهًا، والسمان بـ25 جنيهًا، والحمام بـ45 جنيهًا، والأجنحة بـ20 جنيهًا.

الأسماك:

سعر كيلو البلطي يبلغ 30 جنيهًا، والسي فود بـ60 جنيهًا، والجمبري بـ80 جنيهًا، والفيليه بـ60 جنيهًا.

مستلزمات رمضان:

كيلو البلح بـ20 جنيهًا، وقمر الدين يبدأ من 20 حتى 45 جنيهًا، والزبيب الإيراني بـ70 جنيهًا، والزبيب المصري بـ55 جنيهًا، والفول السوداني بـ35 جنيهًا، والقرصية بـ30 جنيهًا، واللوز الكيلو بـ80 جنيهًا، والبندق الكيلو بـ80 جنيهًا، والكاجو بـ264 جنيهًا.

الأماكن :

منفذ بشارع نادي الصيد بالدقي، وآخر أمام مبنى وزارة الزراعة، ومنفذ الدقي 6 شارع ميشل باخوم، ومنفذ داخل مركز البحوث الزراعية، يعمل من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، ومنفذ الهندسية أمام بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومنفذ المعادي بجوار جزيرة الدهب، ومنفذ السلام كورنيش المعادي أمام مستشفى السلام، ومنفذ التبين 1 أمام البوسطة، ومنفذ التبين 2 أمام نادي الحديد والصلب، ومنفذ التبين 3 منطقة بين الحكرين، ومنفذ مايو 1 خلف جهاز مدينة مايو، ومنفذ مايو 2 مجاورة 10 أمام المنفذ الآلي، ومنفذ مايو 3 مجاورة 3 أمام نادي 15 مايو، ومنفذ مايو 4 داخل مجاورة 7، ومنفذ التجمع بجوار سور الهيئة العامة للثورة السمكية، ومنفذ سانت كاترين أمام السنترال بجوار مخبز العيش، ومنفذ طابا "القرية البدوية"، ومنفذ مدينة نوبيع، ومنفذ دهب بجوار مدرسة علي بن أبي طالب.