"أمن الدولة" تحاكم المتهمين في قضية "جند الله" الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة "3" إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المُعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جنّد الله".

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم: التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة بمدن القناة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستحلال أموال الأقباط ودور عبادتهم.

ذكرت تحريات قطاع الأمن بوزارة الداخلية أن المتهمين كونوا خلية إرهابية واعتنقوا أفكارًا متطرفة وحرضوا على استهداف الجيش والشرطة بمحافظات مدن القناة، وأعدوا لغرض جماعتهم الإرهابية التمويلات اللازمة من الخارج لشراء الأسلحة النارية والمفرقعات.

وأشارت إلى أن المتهم "ي.ح.غ" أعدّ جهازًا يُستخدم في تصنيع المفرقعات وتفجيرها عن بُعد بالاتصال على شريحة تليفون محمول، وكان ذلك بتكليف من مسؤول "تنظيم جنّد الله" المتهم "م.ع.ع"، أثناء اجتماع عٌقد بمنزل المتهم "ي.أ" للتخطيط لاستهداف تمركزات أمنيّة بمدن القناة.