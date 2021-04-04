شكرا لقرائتكم خبر عن من «زريبة قوصون» إلى متحف مفتوح.. «التحرير» يحاكى أهم ميادين العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من مجرد ميدان ضمن ميادين العاصمة، إلى متحف مفتوح ومزار سياحى.. ميدان التحرير، وسط القاهرة، شهد عملية تطوير ليحاكى أهم ميادين العالم.

مسلة الملك رمسيس الثانى- التى يبلغ ارتفاعها حوالى 19 مترًا، وتزن نحو 90 طنًا، وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردى، وتتميز بجمال نقوشها، التى تصور الملك واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له- تم تثبيتها وسط الميدان، بعد نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية.

وتحيط بالمسلة 4 كِباش، تم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بالأقصر، ونافورة، على شكل 3 مستويات مدرجة، مع الحرص على عدم تشغيل مضخات عالية لعدم التأثير على القطع الأثرية بسبب بخار ورذاذ المياه، وحولها النباتات وأشجار الزيتون.

وعن تاريخ ميدان التحرير، قالت الباحثة الأثرية، نادية عبدالفتاح، إن أرض ميدان التحرير كانت من طرح النيل، والتى استجدت فى العصر المملوكى، ولذا كان يغلب عليها الاستغلال الزراعى والحيوانى، وكان اسمها آنذاك «زريبة قوصون»- نسبة للأمير قوصون، أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون- واستمر الحال على ذلك حتى القرن الـ19 حينما أُنشئ فى هذه المنطقة بعض القصور بسبب قرب الميدان الشديد من مدينة القاهرة، التى أخذت فى التوسع نحو الغرب حينما أنشأ الخديو إسماعيل حى الإسماعيلية، الذى كان يمتد من هذا المكان حتى ميدان الأوبرا.

وأوضحت أن العامل الحاسم فى بلورة هذا الميدان وظهوره هو افتتاح كوبرى قصر النيل عام 1872، وهو أول كوبرى يربط القاهرة بالجيزة، ثم بالضفة الغربية للنيل.

ويقع فى الجانب الشمالى من الميدان المتحف المصرى، الذى كان أرضًا زراعية فى بادئ الأمر، وفى الجانب الجنوبى يوجد مسجد عمر مكرم، وأصله كان يسمى مسجد «الشيخ العبيط»، نسبة إلى الشيخ محمد عبيط، المدفون به، والذى كان يعيش فى زمن محمد على باشا الكبير. وبالنسبة لمبنى وزارة الخارجية، فقالت: «صمّمه المعمارى الإيطالى أنتونى لاشياك خصيصًا للأمير كمال الدين حسين، ابن السلطان حسين كامل، ثم شغلته محكمة الاستئناف بين عامى 1898 و1910، وفى عام 1934، اشترته الأميرة نعمة الله، أرملة الأمير كمال الدين حسين، ليكون مقرًا لوزارة الخارجية».