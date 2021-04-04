شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء ربيعية .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 4 أبريل في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 4 إبريل 2021، حيث يسود مناخ ربيعي وترتفع الحرارة على اغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الى 27 درجة وذلك بارتفاع 4 درجات عن يوم أمس السبت , وتنشط الرياح على على مناطق من أقصى غرب البلاد.

ويسود طقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية الشرقية ومعتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد, بينما يكون باردا على كافة الانحاء ليلا.

ومتوقع أن تبلغ أعلى درجة حرارة (العظمى) على أسوان وابوسمبل وادفو حيث تبلغ 31 درجة بينما تكون أقل درجة (الصغرى) على سانت كاترين حيث تبلغ 6 درجات مئوية.

- وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأحد 4 إبريل 2021 المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -