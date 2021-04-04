شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عرض فى أسوان والمنيا.. وأفلام وثائقية عن الحضارة المصرية فى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذ موكب نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، على اهتمام المحافظات، عبر تخصيص شاشات عرض لنقل الحدث على الهواء، وتكثيف الدعاية لتوعية المواطنين بالحدث التاريخى.

ففى أسوان، أعلن المحافظ، أشرف عطية، توجيهاته للمسؤولين بتجهيز شاشة عرض بميدان المحطة لإتاحة الفرصة للمواطنين والأفواج السياحية لمشاهدة البث المباشر لهذا الحدث العالمى، موجها الدعوة لمشاهدته، لافتا إلى حرص المحافظة على تحويل الجزء الأمامى لميدان المحطة إلى ساحة مفتوحة لعرض الحدث، بجانب عرض فنون وإبداعات متنوعة، يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور، إضافة إلى الرقصات والفنون التشكيلية والتصوير.

وأكدت الدكتورة إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، أن مصر والعالم أجمع سيشارك فى هذا الاحتفال المعنى بنقل مومياوات ملوك مصر العظام من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة، حيث يعتبر متحف الحضارة توأما لمتحف النوبة بأسوان، خاصة أن لجان منظمة اليونسكو أوصت بإنشاء المتحفين معا، موضحة أن متحف النوبة يضم أحد أضخم تماثيل رمسيس الثانى، الذى تم نقله من معبد جرف حسين، الذى ستكون مومياواته إحدى المومياوات الـ 22، المنقولة إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وأوضحت أن بلاد النوبة تضم 6 معابد لهذا الملك العظيم، على رأسها معبدا أبوسمبل، اللذان يشهدان ظاهرة تعامد الشمس يومى 22 فبراير و22 أكتوبر سنويا. وفى المنيا، خصصت مديرية الشباب والرياضة شاشات عرض، داخل مراكز الشباب والأندية، فى المدن والقرى لنقل الحدث، وأعلنت مديرية الثقافة بالمحافظة إذاعة البث المباشر للحدث لإتاحة الفرصة لمتابعته.

وفى القليوبية، قال الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام المحافظة بالهيئة العامة للاستعلامات: «تم رفع وعى شباب المحافظة بهذا الحدث التاريخى، من خلال الأنشطة والفعاليات الإعلامية، خلال شهر إبريل الجارى، خاصة قطاع شباب الجامعات وطلاب المدارس.

وأوضح أن تثقيف الشباب بهذه الأحداث يعد تخليدا لتاريخ وعظمة الحضارة المصرية، لأن هذا الحدث سيبهر العالم وسيكون فرصة للترويج للسياحة المصرية، باستخدام وسائل الدعاية والتكنولوجيا الرقمية فى التعريف بالمقاصد السياحية فى المحافظات وتقديم معلومات عامة عن الأثر.

وأشار إلى أن مراكز الإعلام والنيل سوف تعرض أفلاما وثائقية عن الحضارة المصرية، بالتركيز على نقل المومياوات، عبر 400 وسيلة إعلامية عالمية، بعد انتهاء كل فعالية، خلال الشهر الجارى.