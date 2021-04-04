شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة 8 درجات .. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأحد إلى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 4 أبريل إلى الجمعة 9 أبريل 2021، حيث يسود اعتدال في الأحوال الجوية على كل الانحاء، ويكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يبدأ من الأحد على كل الأنحاء بسب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية ويستمر الارتفاع إلى نهاية الأسبوع بقيم تتراوح من 3 إلى 8 درجات مئوية، حيث من المتوقع أن تسجل درجه الحراره على القاهرة 27 درجة.

أما غرب البلاد (مطروح والسلوم ) فيتأثر بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- اعتبارا من الأحد 4 أبريل ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بقيم تتراوح بين 3 إلى 8 درجات مئوية.

- حالة الطقس الأحد 4 أبريل 2021:

نشاط الرياح: على مناطق من أقصى غرب البلاد.

- حالة الطقس الاثنين 5 أبريل 2021:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

نشاط الرياح: على مناطق من أقصى غرب البلاد .

- حالة الطقس الثلاثاء 6 أبريل 2021:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد.

نشاط الرياح: على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

- حالة الطقس الأربعاء 7 أبريل 2021:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

- حالة الطقس الخميس 8 أبريل 2021:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- اعتبارا من الجمعة 9 أبريل يحدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 6 درجات مئوية:

- حالة الطقس الجمعة 9 أبريل 2021:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 4 أبريل 2021 إلى الجمعة 9 أبريل 2021