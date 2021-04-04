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8 منافذ لتقديم شكاوى "الكهرباء".. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية في إطلاق عدة منافذ  لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالقطاع ويبلغ عددها 8 منافذ، ويرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عنها.

 

وفيما يلي منافذ تقديم الشكاوى:

 

1-يمكن للمواطن تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء بديوان عام الوزارة.

 

2-تسجيل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

 

3-الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

4-الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

 

5-مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

 

6-الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

7-الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

 

8-الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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