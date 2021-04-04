شكرا لقرائتكم خبر عن 8 منافذ لتقديم شكاوى "الكهرباء".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال الفترة الماضية في إطلاق عدة منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالقطاع ويبلغ عددها 8 منافذ، ويرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عنها.
وفيما يلي منافذ تقديم الشكاوى:
1-يمكن للمواطن تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء بديوان عام الوزارة.
2-تسجيل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.
3-الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
4-الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.
5-مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.
6-الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
7-الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.
8-الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.