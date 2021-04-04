شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد وتصفيق.. فرحة المصريين بمرور "موكب المومياوات الملكية" أمام منازلهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحظات تاريخية عاشها أبناء الشعب المصرى، ليلة أمس السبت، وهو يتابع الحفل المبهر لنقل موكب المومياوات الملكية، فى رحلتها الذهبية من المتحف المصرى فى التحرير، إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط، سعداء وهم يشاهدون عظمة وتاريخ بلادهم وخضارتهم عبر آلاف السنين.

العالم أجمع شاهد الحفل الرائع، عبر شاشات التلفزيون الذى نقلت الحدث التاريخى، وفى مصر شاهد معظم المصريين الحدث عبر الشاشات والمعظم الآخر من قلب الحدث ومن شرفات منازلهم، البعض تهللت أساريره فرحا بمشاهدة هذا الموكب المهيب والتاريخى، وأخريات أطلقن الزغاريد والتصفيق لرؤية أجدادهن.

لقطات كثيرة انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا، تظهر عظمة المصريين، وفرحتهم برؤية أجدادهم، فأطلقت المصرية نسرين الشيخ، "زغرودة" خلال مرور الموكب، وقالت: "وقفت فى البلكونة واتفرجت على الموكب وزغرطت، رغم اعتراض الجميع فى البيت، بس عملت اللى فى نفسى"، كذلك فيديو آخر أظهر التصفيق والتهليل من المصريين لحظة مرور الموكب العظيم، أمام منازلهم.

وضم موكب المومياوات، التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".