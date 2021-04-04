شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى المحاصيل المتساقطة خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين:
أولا: أهم العمليات
1-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.
2-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت .
3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم و عدم المغالاة في الرى أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.
4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
5-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
6-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.
7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الأخرى من أشجار الفاكهة .
التسميد :
8- فى حالة الأشجار التي تروى بالغمر
بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.
9- فى حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط
تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري .
10- أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد .
11- التسميد الورقى بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر .
ـ برنامج الرى
12- فى لسنة الأولى 16 لتر/ الشجرة، والسنة الثانية 32 لتر/ الشجرة، والسنة الثالثة 46 لتر/ الشجرة، والسنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة، و السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة .
13- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ) 30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.