شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى المحاصيل المتساقطة خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح – الكمثري –الخوخ – المشمش – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر أبريل.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين:

أولا: أهم العمليات

1-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.

2-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت .

3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم و عدم المغالاة في الرى أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

6-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.

7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الأخرى من أشجار الفاكهة .

التسميد :

8- فى حالة الأشجار التي تروى بالغمر

بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.

9- فى حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط

تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري .

10- أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد .

11- التسميد الورقى بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر .

ـ برنامج الرى

12- فى لسنة الأولى 16 لتر/ الشجرة، والسنة الثانية 32 لتر/ الشجرة، والسنة الثالثة 46 لتر/ الشجرة، والسنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة، و السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة .

13- يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ) 30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.