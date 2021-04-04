شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الآثار بعد انتهاء حفل نقل المومياوات: فخور أننى مصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن سعادته وفخره بانتمائه لمصر، فى أول تعليق له بعد انتهاء حفل موكب المومياوات الملكية، الذى شهد نجاحا مبهرا بشهادة الجميع، مؤكدا أننا أظهرنا للعالم أجمع ما نقوم به للحفاظ على حضارتنا العظيمة.

ونشر العنانى، مجموعة صور من الحفل عبر حسابه على فيسبوك، صحبها بتعليق: "سيظل يوم 3 أبريل 2021 من أقرب الأيام إلى قلبى، اليوم شهد تحقيق العديد من الأحلام، تم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، ونقلنا موكب المومياوات الملكية، وأظهرنا للعالم كله ما نقوم به للحفاظ على حضارتنا التى نقدرها ونحترمها".

وأضاف العنانى: "كل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى تحقيق هذه الأحلام، فخور بأنني مصرى".





واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، مساء أمس السبت، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل عن متحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط من وزير الآثار الدكتور خالد العنانى.

وأجرى الرئيس بصحبة وزير الآثار، جولة تفقدية داخل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، قدم وزير الآثار شرحا مفصلا الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحتويات المتحف القومى الحضارة المصرية قبل وصول الموكب الذهبى.

كما أهدت وزارة الآثار، الرئيس عبدالفتاح السيسى التذكرة رقم 1 للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل وصول الموكب الذهبى.