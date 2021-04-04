شكرا لقرائتكم خبر عن سر إطلاق اسم الراحل صلاح الشاذلى على الكوبرى المؤدى لمتحف الحضارة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اللواء صلاح الشاذلى جندى مجهول اتحرك فى دراسات لإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات، وبقول لأسرته متشكرين، مش ناسين أبدا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال 7 سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه".. بهذه الكلمات وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية لاسم وأسرة الراحل اللواء دكتور صلاح الشاذلى، خلال افتتاح مدينة الأدوية بالخانكة الخميس الماضى، موجها بإطلاق اسم الراحل على أحد الميادين أو الشوارع.

بالفعل تم إطلاق اسم الراحل اللواء دكتور صلاح الشاذلى، على أحد الكبارى الحيوية بالقاهرة وهو الكوبرى الذى سار عليه موكب المومياوات الملكية، حيث يقع الكوبرى فى الطريق المؤدى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.