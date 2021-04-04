شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج رخصة خاصة لركوب دراجة بخارية بوحدات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

- إجراء اختبار عملى على القيادة

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب

- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

- الحد الأدنى للسن 18 سنة

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل

- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

- تجهيز 4 صور شمسية

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

- نموذج الاختبار الشفوى

- نموذج الاختبار العملى

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات