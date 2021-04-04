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خطوات استخراج رخصة خاصة لركوب دراجة بخارية بوحدات المرور

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القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه

 

 - إجراء اختبار عملى على القيادة

 

 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب

 

 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة

 

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل

 

 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر

 

- تجهيز 4 صور شمسية

 

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى

 

- نموذج الاختبار الشفوى

 

 - نموذج الاختبار العملى

 

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات

 

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