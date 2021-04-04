شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج رخصة خاصة لركوب دراجة بخارية بوحدات المرور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه
- إجراء اختبار عملى على القيادة
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور
- الحد الأدنى للسن 18 سنة
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر
- تجهيز 4 صور شمسية
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى
- نموذج الاختبار الشفوى
- نموذج الاختبار العملى
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات