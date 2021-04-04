شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الدولة فى الحفاظ على الآثار المصرية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت وزارة السياحة والأثار فيلما عن المتحف القومى للحضارة فى الفسطاط، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بمشاركة الرئيس السيسى، فى حدث تابعه أكثر من 200 وكالة إعلامية عالمية، ويكشف الفيلم كيف نجحت الدولة المصرية فى الحفاظ على الآثار؟.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار عن تفاصيل نقل 22 مومياء ملكية فى حدث هو الأبرز عالميا، وقال خلال كلمته في بداية موكب الموميات الملكية عقب مشاهدة الفيلم التسجيلى لهذا الحدث وإنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، الفيلم لم يعرض إلا جزءًا بسيطا من إنجازات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في مجال الآثار والمتاحف، التي استطاعت مصر خلالها إنشاء وتطوير اكثر من 20 متحفا، وترميم وتطوير أكثر من 100 مبنى وموقع أثرى من مختلف العصور بكل أنحاء الجمهورية، وتقدم العمل بشكل ملحوظ بمشروع المتحف المصري الكبير الذى أوشك على الانتهاء، وزاد عدد البعثات الأثرية المصرية إلى أكثر من 80 بعثة استطاعت تحقيق اكتشافات أثرية هامة.

وأضاف العنانى، أن وراء كل هذا العمل جنود مجهولين، هم جيل استثنائى من الآثاريين والمرممين والخبراء المصريين.

وتابع: أود أن أنوه إلى أن الفترة القادمة – بمشيئة الله – ستشهد توالى عدد من الافتتاحات الهامة، حيث انتهينا من تجهيز متحف عواصم مصر (بنسبة 100٪)، ويجرى العمل حالياً في المراحل النهائية في مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا، طريق الكباش بالأقصر، المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية، إلى جانب الإعداد للاحتفالية الكبرى التى ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، التي سوف تشارك فيها شخصيات مصرية فنية وثقافية ورياضية بارزة، وشخصيات ومشاهير عالميين، وسيتم. توجيه الدعوة لقادة دول العالم