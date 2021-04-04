شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران عن موكب المومياوات: نفتخر بانتمائنا لتلك الحضارة العريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، علي افتتاح متحف الحضارة المصرية وموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط.

وأشاد وزير الطيران، بالتنظيم المشرف لهذا الحدث التاريخى والحفل الإسطوري، الذى يليق بعظمة ملوك مصر القدماء والحضارة المصرية القديمة والحديثة، وقال أنه يبعث رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع بتاريخ مصر العريق، ويؤكد حرص الشعب المصرى على إرثه الفريد الذى بناه أجدادنا العظماء.

وتابع وزير الطيران، قائلا: إننا حقاً نفتخر بانتمائنا لتلك الحضارة العريقة، ونثمن الجهد الكبير الذى بذله أبناء الوطن المخلصين، لإبهار العالم فى تلك الاحتفالية الرائعة .

كما هنأ وزير الطيران المدني، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، والشعب المصرى، علي الافتتاح والحفل الاسطوري الذي بثته دول العالم.