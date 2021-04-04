شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكية يتصدر ترند توتير بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح: مقيد بالمعهد العالى للدراسات المتطورة

وزير الآثار: ألفنا أغانى فرعونية خاصة للحفل ونستعد لافتتاح المتحف الكبير

ملحن عرض المومياوات: اتفقنا على الغناء بالفرعونية واشتغلت مع 200 عازف 3 شهور

هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكية يتصدر ترند توتير فى العالم

عودة تشغيل محطة السادات بالخط الأول والثانى للمترو بعد وصول موكب المومياوات

الفنان أحمد حلمي عن مشاركته في موكب المومياوات: "فخور إن جنسيتي مصري"

هاشتاج #موكب_المومياوات_الملكيه الثانى عالميا بالتزامن مع نقلها لمتحف الحضارة

تعرف على سر المقطوعة الموسيقية والنصوص الهيروغليفية فى حفل موكب المومياوات

الرئيس السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومى للحضارة

بث مباشر.. الرئيس يفتتح المتحف القومى للحضارة ويستقبل موكب المومياوات الملكية

الموكب الذهبى يصل المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والمدفعية تطلق 21 طلقة

انطلاق الموكب الذهبى للمومياوات الملكية من متحف التحرير فى مشهد مهيب

برج القاهرة يتزين بصور ملوك مصر القدماء بالتزامن مع الموكب الذهبى للمومياوات

الأعلى للآثار: العالم سيظل يتغنى بالموكب الذهبي للمومياوات

زاهي حواس لقناة أمريكية: العالم بإمكانه متابعة أسرار الملوك الـ22 قريبًا

زاهى حواس: موكب المومياوات ضم ملوك مصر فى عصرها الذهبى

النقل: إدارة السكة الحديد أوتوماتيكيا بالتعاون مع 3 شركات عالمية فى 2022.. فيديو

رئيس هيئة قناة السويس: عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحى اليوم

السكة الحديد تعلن جداول تشغيل شهر رمضان.. وتعديلات بمواعيد قطارات بحرى

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى الكونغو على مستوى الخبراء

"اندبندنت" تصف موكب المومياوات الملكية فى القاهرة بالحدث غير المسبوق

الشوارع خالية استعدادا لموكب نقل المومياوات الملكية.. صور

المتحف القومى للحضارة المصرية.. رحلة فى أعماق أقدم دولة فى التاريخ (إنفوجراف)

اعرف مقتنيات المتحف القومى للحضارة بالفسطاط بعد افتتاح الرئيس السيسي.. صور

وزير الآثار: المومياوات الملكية تحتاج لأسبوعين للعرض على الجمهور

وزير الآثار: موكب المومياوات بطل اليوم وسقنن رع يقودهم فى الرحلة الأخيرة