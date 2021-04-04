شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن أسعار الدواجن خلال شهر رمضان الكريم وضخ 100 طن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تفاصيل استعداد الدولة لشهر رمضان الكريم، مؤكدا أن أسعار كيلو الدواجن ستكون 30 جنيها خلال شهر رمضان، وسيتم ضخ 100 طن يوميا.

وقال المصيلحى، خلال تقرير عرضه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، إن الاستهلاك يزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الاستهلاكية يغطى الدولة من 3 لـ 4 أشهر.

وأضاف: سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز لتصبح متاحة أمام المواطنين خلال الفترتين الصباحية وبعد الافطار.

وأوضح وزير التموين، غدا سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان بحضور رئيس الوزراء فى كل محافظات مصر، بإضافة 1000 جمعية، وعربات المنافذ المتحركة، 161 شادرا، 20 سلسلة من السلاسل التجارية.