شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: استقبال السيسى للمومياوات الملكية يظهر قوتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمومياوات الملكية بحضور المسؤولين الأوائل عن السياحة والآثار في العالم يظهر قوتنا.

وأضاف العنانى، في اتصال هاتفى مع برنامج على مسؤوليتى على قناة «صدى البلد» مساء السبت، أن استقبال الرئيس السيسى للمومياوات الملكية حديث العالم، مشددا في الوقت نفسه على أن احتفالية نقل المومياوات الملكية بكفاءة أكبر رد على المشككين والمنتقدين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى وجه لهم الشكر على المجهود الكبير الذي بذلوه وطالبه باستمرار العمل الجاد.

وتابع: «نعمل منذ أكثر من عام للتجهيز لاحتفالية موكب المومياوات الملكية»، مبينا أن المشهد الرائع في احتفالية موكب المومياوات الملكية تم بأيدي مصرية.

ولفت إلى أن وزير الداخلية كان يشرف على تفاصيل تأمين موكب المومياوات الملكية، مشيرا إلى أن ما تم عرضه اليوم في احتفالية المومياوات الملكية جزء من تاريخ مصر العظيم.

وأوضح أن المتحف المصرى الكبير بلغت تكلفته 15 مليار جنيه حتى الآن، كما أن متحف الحضارة بلغت تكلفته مليارى جنيه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تخرج من ميزانيتها هذا الكم من المال في العهد السابق.

ورأى أنه كان مطلوبا منه شرح تفاصيل متحف الحضارة للرئيس السيسى وضيوفه خلال 8 دقائق، منوها في الوقت نفسه إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية أعرب عن انبهاره، كما أثنى وزير السياحة اليونانى على تقديمه لشرح محتويات متحف الحضارة.