شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسي: «الهكسوس دخلوا مصر بالتسلل السلمي .. ولازم نستفيد من التاريخ» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، إن مومياء الملك سقنن رع التي تقدمت موكب المومياوات اليوم تعد أقدم مومياوات ملوك المجموعة وله أهمية خاصة وكبيرة.

وكشف السيسي، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، اليوم السبت، دور النساء في حياة الملك سقنن رع في تجييش الجيوش عندما أصيب بالمهانة، قائلًا: «لما أصيب بالمهانة قامت زوجته ووالدته بدوره وقالوا له إحنا اللي هنجهز الجيوش وقد حدث وتوفي في مواجهته الكبرى ضد الهكسوس وكانت حربًا عظيمة تكاد تكون أشبة بالحرب العالمية».

وتابع: «كانت حربًا ضروس استكملها نجله الأصغر أحمس وأذكر أنه في إحدى المعارك في أحد المواقع استطاعت القوات المصرية الاستيلاء على 300 سفينة وكانت الحرب وقتها برًا وبحرًا حتى أن المؤرخين ذكروا أن النساء وقتها توقفن عن الإنجاب من هول المعركة».

وأضاف السيسي: «لازم نستفيد من التاريخ لأنه وعاء التجارب الإنسانية فالهكسوس عندما دخلوا مصر لم يدخلوها عبر الحرب لكن عبر التسلل السلمي وعلشان كده لازم نستفيد».