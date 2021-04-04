شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: بكيت خلف الكواليس خلال مشاهدتي حفل نقل المومياوات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة يسرا إن مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية للمتحف القومي للحضارة شرف كبير، مؤكدة أنها لا تتردد في المشاركة في أي حدث يخص حضارة مصر والكنز العظيم الذي وهبها الله لها.

وأضافت «يسرا»، في اتصال هاتفي مع برنامج «مساء دي إم سي» على فضائية «دي إم سي»: «أشكر الرئيس.. لولاه ولولا وقفته وقيامه بترميم المتاحف ماكنتش ظهرت بهذا الشكل.. مصر عندها كنوز غير عادية نتباهى بها أمام العالم كله».

وتابعت: «سعيدة وفخورة بهذه المشاركة، وبكيت خلف الكواليس خلال مشاهدتي للحفل، وأنا قعدت أعيط من فرحتي وفخري ببلدي، مش قادرة أحكي فرحتي أد إيه إزاي».