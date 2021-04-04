شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو نادر عباسي: كل شيء كان محسوبًا بالثانية خلال حفل موكب المومياوات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية، إنه لأول مرة يتم تنفيذ أوركسترا لايف مع موكب متحرك على الهواء مباشرة.

وتابع عباسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد في حلقة خاصة لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، أنه لم يكن يتوقع رد الفعل الرائع من الجماهير لأوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية.

وكشف عباسي أن الأوركسترا ضمت 100 عازف خلال الحفل فيما كان عدد الكورال 90 شخصا، موضحا أنه تم إخراج حفل أوركسترا بشكل جيد.

وأضاف أن كل شيء كان محسوبًا بالثانية خلال حفل الأوركسترا، موضحا أن هناك حالة تركيز شديدة من جانب المشاركين في الأوركسترا، وتم إخراج عمل فني يشرف مصر، وكان لدى الجميع الحماس لنجاح الحفل.

واستطرد المايسترو نادر عباسي، أن 3 أصوات مصرية مختلفة شاركت في حفل موكب المومياوات الملكية وعبرت عن تاريخ مصر.