شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: الكشف عن حدث أثري هام في الأقصر الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق والعالم الأثري العالمي، إن كل مصري عليه أن يكون فخورًا بمشاهدة احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية للمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأضاف «حواس» في اتصال هاتفي على القناة الأولى المصرية: «كل مصري فخور بمشاهدة هذا الحدث الذي تم باحترافية على أعلى مستوى من الاحترافية».

وتابع: «لو صرفنا بلايين الدولارات مش هنعمل أكثر مما حققه الموكب الذهبي لما يمشي في شوارع القاهرة، أنا فخور إن أنا مصري، ومشاركة الرئيس السيسي بنفسه وحرصه أنه يقابل المومياوات يؤكد كيف أن القيادة المصرية تحافظ على حضارتها وكانت أجمل لفتة من الرئيس».

وأشار إلى أنه يوم الخميس المقبل سيتم الكشف عن حدث أثري هام في محافظة الأقصر، مستطردًا: «يوم السبت سأكون أنا والدكتور خالد العناني وزير السياحة والدكتور مصطفى وزيري نقوم بمؤتمر صحفي عالمي، وهذا يؤكد أن مصر فيها الخير ومثل هذه الاكتشافات سيكون لها أثر مباشر في عودة السياحة».