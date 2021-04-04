شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: اكتشفت غلطة في الفيلم الترويجي صباح اليوم.. وشفته 30 مرة بعد تعديله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن متابعته لردود الأفعال الدولية الخاص بموكب نقل المومياوات الملكية مع الوفود المشاركة في الحفل، مؤكدًا أن الحدث كان عالميا ومحترما، معقبًا: «سعدت باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لملوك مصر».

وتابع «العناني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»: «الناس كلها كانت بتقول وخايفة أننا نعمل حدث وحفل بلدي.. وكنت بقولهم اطمنوا هنعمل حاجة محترمة»، مشددًا على أن كل تفصيلة في الحفل لها معنى جيد، إذ أن اللوجو الخاص بالحفل له معنى كبير بقيمة الملوك.

وأوضح الوزير أنه واجه أزمة صباح اليوم، وتابع: «النهارده الصبح اكتشفت غلطة في فيلم جهود الدولة.. وتم إعادة الفيلم وتعديله وخلص الساعة 5 وشفته 30 مرة قبل العرض».