شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن مشاركتها بموكب المومياوات: بنستعد من 6 أشهر وفخورة بالشرف العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة يسرا، على المشاركة فى موكب المومياوات الملكية، قائلة : "تشرفت أنى أكون جزء من الحفل العظيم ده وربنا أدانى الفرصة الحلوة دى .. وبشكر كل الناس اللى اختارونى ولحظة مهمة فى تاريخ بلدى.. وبشكر الرئيس رجع لنا قيمة الحضارة المصرية لمصر، ووخلانا فرحانين بتاريخنا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز : " لدينا أكثر من متحف فى مصر لازم نكون فخورين بيهم.. وفيه حاجات كثيرة تخليكى فخورة ببلدك وانك تكونى مصرية.. وكنا بنستعد منذ 6 أشهر ماضية.. والله يكون فى عون الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار كان بينام فى الشارع وهو والرجالة عشان نطلع المشهد العظيم ده".

وأردفت الفنانة يسرا، أن اختيارها للمشاركة في الحفل كان شرفًا كبيرًا لها: « دموعنا كانت نازلة من الفرحة» وما حدث يجعل كل مصري فخور كونه مصريًا، متابعة: «شيء يشرفنا وكان فوق التوقع ما شاء الله».

وأكدت أن وجود الرئيس السيسي اليوم في احتفالية نقل المومياوات يبرهن على عظمة مصر، والحدث الذي شاهدنا وأبهر العالم، مضيفة: «بشكر الرئيس السيسي بشكل خاص لأنه جعلنا نفخر بتاريخنا وحاضرنا وماضينا المشرف».

وتابعت : "الحمد لله ربنا يحفظ مصر وكل الناس اللى بتحبنا.. اول مرة مصر تعرف قيمة الكنوز اللى عندنا.. ولحظة انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسى للموكب تبين هناك فخامة عظيمة منه للقدماء المصريين".

وتابع: أنها لم تكن تستطيع الرد على المداخلات الهاتفية لشعورها بالمرض ولكنها حاليا تشعر بتحسن شديد .

وواصلت الفنانة يسرا، قائلة: أن الله سبحانة وتعالى أعطى مصر كنزا عظيما وهى حضارتها مشيرة إلى أن العالم أجمع لم يصدق مالدى مصر من الكنوز العظيمة مؤكدة على أنه لولا الرئيس السيسى واهتمامة الكبير بالمتاحف وترميمها ماكانت تباهت مصر بتلك الكنوز العظيمة .