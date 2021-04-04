شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية: مصر تزهو بحضارتها فى أبهى صورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلى بموكب المومياوات الذى انطلق اليوم فى القاهرة، وقال:"مصر فى أبهى صورها، تزهو بحضارتها في موكب المومياوات الملكية من متحفها العريق، إلى متحفها الجديد".

أضاف السفير نقلى، فى تغريدة له على حسابه الرسمى ب"تويتر"، أنه لابد وأن تستشعر جمال الحدث بكل تفاصيله عندما تكون وسطه بدعوة كريمة من رئاسة الجمهورية شكراً مصر الحضارة والتاريخ.

ومن جهة أخرى هنأ الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، وزير الثقافة فى المملكة العربية السعودية، مصر وقيادتها وشعبها، بنجاح الحفل المبهر لنقل المومياوات الملكية المصرية، من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة المصرية فى الفسطاط، اليوم السبت، مؤكدا أن الحضارة الكبيرة فى أيد أمينة.

وكتب وزير الثقافة، عبر حسابه على تويتر: "خالص التهانى للأشقاء فى جمهورية مصر العربية، لنجاح موكب المومياوات الملكية ونقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، الحضارة الكبيرة.. فى أيدٍ أمينة".

يذكر أن مصر أقامت مساء اليوم موكبًا احتفاليًا للاحتفال بنقل 22 من مومياواتها الملكية الثمينة، من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد في متحف ضخم جديد جنوب العاصمة.