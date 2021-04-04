شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس يستقبل "الموكب الذهبى" بمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: مصر العظيمة القادرة.. تخطف أنظار العالم.. 21 طلقة تحية لـ22 من مومياوات ملوك وملكات الفراعنة.. وسائل إعلام عالمية: حدث أسطورى غير مسبوق.. العالم يتحدث عن مصر وافتتاح القاعة المركزية.. و50 % تخفيضا على التذاكر بدءا من اليوم ولمدة أسبوعين

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