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الخليج 365.. الرئيس يستقبل "الموكب الذهبى" بمتحف الحضارة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: مصر العظيمة القادرة.. تخطف أنظار العالم.. 21 طلقة تحية لـ22 من مومياوات ملوك وملكات الفراعنة.. وسائل إعلام عالمية: حدث أسطورى غير مسبوق.. العالم يتحدث عن مصر وافتتاح القاعة المركزية.. و50 % تخفيضا على التذاكر بدءا من اليوم ولمدة أسبوعين

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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